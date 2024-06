AKTUÁLNE: Robert Fico prehovoril prvýkrát od atentátu. Odkázal, že útočník bol posol zla politickej nenávisti, ktorú šíri opozícia

71-ročný strelec v polovici mája spáchal na premiéra Fica atentát. Predseda vlády sa po dlhých týždňoch ukázal občanom na kamere.

Robert Fico prvýkrát od atentátu prehovoril k verejnosti. Útočníkovi odkázal, že mu odpúšťa a necíti voči nemu žiadnu nenávisť. Označil ho za posla zla politickej nenávisti, ktorú šíri opozícia.

Vyhlásil, že postupne by sa do práce mohol vrátiť na prelome júna a júla. „Necítim žiadnu nenávisť voči človekovi, ktorý ma dostrieľal. Odpúšťam mu, nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada vo svojej hlave,“ povedal premiér vo videu.

Opozíciu označil ako politicky neúspešnú a frustrovanú. Podľa neho rozvinula nenávisť do nezvládnuteľných rozmerov. Atentátnika nazval aktivistom slovenskej opozície. Spochybnil, že útok Juraja C. bol útokom osamelého muža.

V priebehu 14-minútového videa Robert Fico načrtol viacero tém. Video má anglické titulky. Okrem ostrej kritiky opozície rozprával o „nepriateľských médiách“, vojne na Ukrajine aj smrti generála Milana Lučanského, o ktorého samovražde sa na Slovensku šírili mnohé konšpirácie.