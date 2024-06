Do ktorej krajiny sa oplatí ísť na dovolenku a kde sa dá ušetriť? Odborník radí slovenským cestovateľom

Dovolenka je aktuálne výhodná v destináciách, kde meny oslabili.

Dopyt a inflácia spôsobujú vo väčšine obľúbených dovolenkových destinácií rast cien. Podľa cestovnej kancelárie Tip Travel dovolenky priemerne zdraželi o 15 %. Preto sa môžu viac oplatiť krajiny, ktorých meny výraznejšie oslabili. Informovala o tom investičná platforma Portu.

Peniaze je možné ušetriť vďaka menovému kurzu napríklad v Česku. „Euro voči českej korune medziročne posilnilo o 5,1 %. Namiesto 23,7 koruny tak za jedno dostaneme 24,9 koruny. Ak rátame, že štvorčlenná rodina minie na týždňovej dovolenke 2000 eur, dnes by ste za túto sumu dostali 49 840 korún. Minulý rok by to bolo iba 47 400 korún,“ uviedol analytik Portu Marek Malina.

Egyptská libra voči euru oslabila až o 54 % a turecká líra o 28 %. Práve v týchto krajinách však treba podľa platformy počítať s výrazným zvýšením cien, keďže inflácia v Turecku dosahovala počas posledného roka medziročné hodnoty od 38 do 75 % a v Egypte od 28 do 38 %.

Ušetriť môžeš na letenkách

Financie je však podľa platformy možné ušetriť na letenkách, pričom túto formu prepravy využíva 30 % obyvateľov Slovenska. Portál Pelikán hovorí, že ich ceny v porovnaní s vlaňajškom klesli o pár percent. „V porovnaní s rokom 2019 je však priemerná cena spiatočnej letenky do Chorvátska aktuálne nižšia o necelých 40 %. Do niektorých krajín sa dajú kúpiť letenky aj za akciové ceny už od 29 eur,“ dodala platforma.

Upozornila však na to, že pri výbere konkrétneho dátumu, napríklad na začiatku júla, je zháňanie lacných leteniek výzvou. V prípade letu do Benátok alebo Gdanska vychádza práve letecká doprava najdrahšie, a to vo výške 216 a 257 eur. Let z Viedne do Zadaru na začiatku júla vyjde na 149 eur a je porovnateľne drahý ako cesta autom, ktorá by podľa platformy vyšla na 155 eur.