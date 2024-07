Kremeľ ide po manželke zosnulého Navaľného. Vydali na ňu zatykač, situácia sa vyostruje

Rusko vydalo zatykač na Juliju Navaľnú za údajnú účasť v extrémistickej skupine.

Súd v Moskve vydal v utorok príkaz na zatknutie vdovy po politikovi Alexejovi Navaľnom, ktorá je v Rusku obvinená z účasti v „extrémistickej skupine“.

Juliji Navaľnej, šéfke ľudskoprávnej organizácie Human Rights Foundation, na základe tohto obvinenia hrozí šesť rokov väzenia.

Navaľná i jej dve deti sa už dlhší čas zdržiavajú v zahraničí.

Prečo je to dôležité: Ruský opozičný kritik Alexej Navaľnyj zomrel vo väzení vo februári tohto roku. Do výkonu trestu sa Navaľnyj dostal so zdravím podlomeným pokusom o otravu s použitím nervovoparalytickej látky novičok.

Širší kontext: Presné okolnosti smrti Alexeja Navaľneho zostávajú nejasné. Podľa ruských úradov bola jeho smrť prirodzená, Navaľného rodina a blízki spolupracovníci zodpovednosť za ňu pripisujú ruskému vedeniu a katastrofálnym životným podmienkam vo väzení.

