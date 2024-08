Bol hosťom v diskusnej relácii alternatívnej moderátorky Mimi Šramovej, informuje Denník N.

V rozhovore skritizoval súdny proces a hovorí, že prokurátora Šúreka a ľudí, ktorí ho stíhali, by mali obviniť zo zosnovania zločineckej skupiny, píše Denník N.

„Zaráža ma, že to nebolo kvalifikované ako zločinecká skupina, ale len zneužitie právomoci verejného činiteľa. Pevne verím, že ešte príde ďalšia kvalifikácia,“ vyhlásil Kováčik. „Konať však treba rýchlo, nie s oneskorením dvoch, troch rokov,“dodal v rozhovore.

Kováčik sa kriticky vyjadril aj k tomu, že ľudia, ktorí prispeli k jeho odsúdeniu, nie sú stíhaní vo väzbe.

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika v stredu prepustili z ústavu na výkon trestu. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Borisa Suska, ktorý je ministrom spravodlivosti. Mal si odpykávať 8-ročný trest za zneužitie svojej právomoci.

Pomohol prepustiť bývalého šéfa Takáčovcov z väzby. Zároveň nepodal sťažnosť proti odvolaniu Ľubomíra Kudličku a mal zobrať úplatok od mafie vo výške 50-tisíc eur. Kováčik bol hosťom v relácii Mimi Šramovej.

V súvislosti s prepustením Kováčika zvolala opozícia v utorok protesty, ku ktorým sa kriticky vyjadril aj Susko. „Vyzval by som ľudí, aby sa nenechali klamať, aby sa nenechali zaťahovať do politického boja, lebo s odbornými vecami to nemá nič spoločné, to vyzývanie do ulíc,“ povedal Šramovej.

Kováčik sa s rozhodnutím Suska plne stotožňuje a popiera, že by využil svoje právomoci. Zároveň povedal, že oslobodenie nečakal a myslel si, že si z neho dozorujúci robí žarty. „Žil som si ten život svoj – v práci, v sklade som bol,“ opisoval, ako sa dozvedel o tom, že pôjde na slobodu.