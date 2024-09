Peter Košč vraj uplácal špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby zastavil preverovanie podozrivých prevodov pozemkov v bratislavskom Ružinove.

Kauzu polícia pred rokmi naozaj prestala vyšetrovať a pozemky, ktoré získal aj cez firmy spoluvlastnené ministrom životnéhoprostredia Tomášom Tarabom, mu ostali. Kováčika za prijatie úplatku od Košča súd uznal za vinného.

Medzi Malým Dunajom a bratislavskou železničnou nákladnou stanicou na okraji Ružinova, len 15 minút autom od centra hlavného mesta, je polozabudnutá zelená štvrť, ktorá pôsobí dojmom pokojnej dediny. Nové záhrady, ako sa táto časť Bratislavy volá, už nie sú len záhradkárskou kolóniou, ale vyrastajú tu aj celoročne obývané domy.

Nečudo, oblasť má napojenie na diaľnice D1 a R7 a je predurčená na ďalší rozvoj. Kedysi poľnohospodárska pôda sa postupne stráca. Pár stoviek metrov odtiaľ vyrástol aj developerský projekt Nový Ružinov, kde sa ceny bytov pohybujú od 100- do viac ako 400-tisíc eur.

Pri Nových záhradách je však ešte stále veľký kus nezastavanej lúky. Pred pár rokmi sa k jej časti dostal aj Pán X, vlastným menom Peter Košč. Človek, ktorý má dlhé roky úzke prepojenia s najvyššími z tajných služieb, ale aj polície a prokuratúry. V posledných rokoch jedna z hlavných postáv takzvanej vojny v polícii.

Zistenia Investigatívneho centra Jána Kuciaka a Nadácie Zastavme korupciu naznačujú, že pozemky mohol získať podvodom. Vypovedali o tom opakovane viacerí svedkovia. V roku 2013 sa ako ich majiteľ objavuje aj firma, ktorú Košč vlastnil so súčasným ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (SNS). Prevody pozemkov pripomínajú to, čo polícii opísali svedkovia.

Podozrivé prevody začala polícia vyšetrovať v roku 2016. Koščovi sa však podľa výpovedí svedkov a spolupracujúcich obvinených podarilo vyšetrovanie zastaviť úplatkom 50-tisíc eur pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Špecializovaný trestný súd Kováčika 3. septembra uznal za vinného z prijatia úplatku od Košča. Sudca Michal Truban ho však do väzenia neposlal. Za dostatočný považoval osemročný trest väzenia z jeho predošlej korupčnej kauzy. Rozhodnutie nie je právoplatné, vo veci bude rozhodovať odvolací Najvyšší súd.

Dušan Kováčik pri vynesení odsudzujúceho rozsudku za úplatok od Petra Košča. Zdroj: TASR - Ján Krošlák

Podozrenia okolo pozemkov polícia už nevyšetruje. „Trestné stíhanie v prípade bolo právoplatne zastavené v roku 2018. K dnešnému dňu neevidujeme žiadne nové skutočnosti týkajúce sa prípadu, ktoré by boli z trestnoprávneho hľadiska relevantné na začatie trestného stíhania,“ potvrdil policajný hovorca.

Otázne je, či by podozrivé prevody ešte mohli vyšetrovať. Do prípadu totiž zasiahli zmeny Ficovej vlády týkajúce sa trestných sadzieb a premlčacích dôb, ktoré začali platiť koncom augusta. Ak by bola škoda pri pochybných prevodoch pozemkov do 250-tisíc eur, prípad je zrejme premlčaný. Po novom je totiž premlčacia doba iba 5 rokov. Ak by bola teoretická škoda vyššia, skutky budú premlčané čoskoro, prevody sa totiž diali v rokoch 2013 až 2016 a premlčacia doba je 10 rokov.

Tento prípad je podľa expertov oslovených ICJK príkladom kauzy, ktorá už nikdy nebude doriešená a súdy prídu o možnosť rozhodnúť, či sa skutky stali a či sa stali tak, ako ich opisujú svedkovia. Podľa riaditeľky organizácie Via Iuris Kataríny Batkovej to „bude mať výrazný negatívny vplyv na vnímanie spravodlivosti verejnosťou a dôveru v to, že zákon platí rovnako pre všetkých”.

Podľa riaditeľa Transparency International Slovensko Michala Piška nevyšetrenie prípadu nie je nezamýšľaným dôsledkom zmien trestných zákonov, „podobné kauzy možno vnímať, naopak, ako podstatu zmien v trestnej politike štátu. A teda slabo maskovanú motiváciu vládnej koalície o zabezpečene beztrestnosti pre blízkych ľudí,” tvrdí.



Podnikateľa Košča súdili za uplácanie spolu s Kováčikom a hrozilo mu päť rokov väzenia. Po novelizácii trestného zákona je skutok premlčaný a sudca Michal Truban na konci augusta jeho stíhanie zastavil. Tajomnému Pánovi X, ktorý sa od roku 2021 pred spravodlivosťou ukrýval v zahraničí, tak už dnes nič nebráni vrátiť sa domov.

Petrovi Koščovi zrušili aj zatýkacie rozkazy. Zdroj: PATROS/Ministerstvo vnútra SR

Jeho advokátka Eva Mišíková potvrdila, že naše otázky klientovi sprostredkovala. Peter Košč však na to, ako prišiel k majetkom pri Malom Dunaji, či v súvislosti s tým uplácal Dušana Kováčika, a či sa plánuje vrátiť na Slovensko, neodpovedal.



Kováčika pred niekoľkými rokmi právoplatne odsúdili v inej kauze za úplatok od mafiánskej skupiny takáčovcov. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru ho začiatkom augusta prepustil z väzenia s odkazom na dovolanie, ktoré podal v jeho prospech.