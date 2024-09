Štát plánuje problém vyriešiť novým návrhom zákona.

Štát míňa milióny eur ročne za zdravotné poistenie pre ľudí, ktorí už zomreli, no chybný evidenčný systém ich nedokázal vyradiť. Vláda plánuje novým návrhom zákona tento problém vyriešiť, informuje STVR. Novela by mala vsúpiť do platnosti od budúceho roka.

V registri sa momentálne nachádza viac ako desaťtisíc ľudí starších ako 105 rokov, ktorí s poisťovňou nekomunikujú a nepoberajú zdravotnú starostlivosť, no štát im poistné platí. Ide práve o tzv. „mŕtve duše“.

Po novom, bude musieť mať poistenec vo veku 105 a viac rokov uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Peniaze mu stopnú aj v prípade, že nečerpal poistné za posledných 5 rokov na Slovensku alebo v zahraničí. Žiaden kontakt s poisťovňou môže taktiež znamenať prerušenie platenia poistného.

„Problém mŕtvych duší sa objavil najmä pri prerozdeľovaní poistného, kedy aj takéto mŕtve duše vstupovali do prerozdeľovania a negatívne tak ovplyvňovali jeho výsledok,“ informovala špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.