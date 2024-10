V utorok nebudú dostupné viaceré služby.

Mobilný operátor Orange informuje o výpadku služieb vo viacerých lokalitách.

Dôvodom sú plánované práce na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s., ktoré sa uskutočnia v nasledujúcich dňoch.

Operátor informuje, že dôjde k dočasnej nedostupnosti internetu a televízie.

V čase medzi 7.00 do 16.30 hod budú služby nedostupné v lokalitách Bobrovec, Dolná Lehota, Jalovec, Nemecká, Predajná, Sklené Teplice, Štiavnické Bane, Trstené a Turčianske Teplice.

Klienti pocítia výpadok služieb od 7.30 do 20.00 hod v lokalitách Plevník-Drienové a Považská Teplá. V čase medzi 8.00 a 16.00 hod vo viacerých častiach Pezinku. Pôjde o ulice 1. mája, Bernolákova, Bratislavská, Fándlyho, Hrnčiarska a Nerudova.

Orange informuje, že služby budú nedostupné aj v Prievidzi, a to na uliciach Krajná, Námestie J. C. Hronského, Trhová, A. H. Gavloviča, B. Bjőrnsona, F. Madvu, J. Kráľa, J. Pauleho, M. R. Štefánika, S. Chalupku a Vnútorná. K výpadku dôjde v čase od 9.00 do 16.00 hod.

Prečítaj si aj tieto články: