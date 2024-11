PREZIDENTSKÉ VOĽBY V USA: Ako by volili Slováci? (ANKETA)

V bratislavských uliciach sme zisťovali, ako sa na výsledky volieb pozerajú Slováci.

Prezidentské voľby v USA vyhral republikán Donald Trump. Na prezidentské kreslo ho dostalo najmä víťazstvo v troch kľúčových štátoch – v Severnej Karolíne, Georgii a Pensylvánii.

Zatiaľ čo sa väčšina európskych krajín priklonila na stranu kalifornskej senátorky Kamaly Harrisovej, Slovensko sa rozhodlo inak. Ako jeden z mála európskych štátov by podporilo exprezidenta Donalda Trumpa – podľa prieskumu by mu svoj hlas odovzdalo až 41 % opýtaných. My sme sa preto v uliciach Bratislavy pýtali, ako reagujú Slováci na výsledok amerických volieb.