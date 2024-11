Novinky by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára 2025.

Nové rekreačné poukazy z dielne SNS prešli viacerými zmenami. Novinky by mali vstúpiť do platnosti od 1. januára 2025, informuje pravda.sk. Športové poukazy sú rozšírením pôvodných rekreačných poukazov. Finančnú pomoc by mali ponúknuť rodičom, ktorých maloleté dieťa aktívne športuje.

Aby rodič peniaze od štátu dostal, musí splniť viacero podmienok. Poukazy bude rodičom preplácať zamestnávateľ, ktorého firma má viac ako 49 zamestnancov. Preplácať bude 55 % z nákladov na športovú aktivitu. Maximum ročného príspevku je 500 eur ročne. Nárok na príspevok má zamestnanec, ktorý u svojho zamestnávateľa pracuje viac ako 2 roky.

Poukazy sú určené len pre deti do 18 rokov, ktoré sú členmi registrovaného športového klubu a to minimálne 6 mesiacov.

Živnostníci majú na príspevok taktiež nárok, no živnostenskú činnosť musia vykonávať minimálne dva roky.