Širší kontext: Nerovnováha v zrážkach a znižovanie zásob podzemnej vody vedú k vysychaniu pôdy a mestá čelia klesaniu v dôsledku poklesu spodnej vody. Správa upozorňuje na dôležitosť zelenej vody – vlhkosti v pôde a rastlinách, ktorá tvorí polovicu všetkých zrážok.

Deštrukcia mokradí a lesov oslabuje tieto zásobníky uhlíka, čo urýchľuje klimatické zmeny. Súčasná vysoká spotreba vody – až 4 000 litrov denne na osobu pre dôstojný život – značne presahuje základné potreby a ešte viac zvyšuje tlak na už tak narušený vodný cyklus.

