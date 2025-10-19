Videom reagoval na masové protesty proti jeho vláde, ktorých sa v uliciach USA zúčastnilo takmer 7 miliónov ľudí.
Americký prezident Donald Trump na sieti Truth Social zdieľal videá vytvorené umelou inteligenciou, v ktorých si najprv nasadzuje kráľovskú korunu a mečom máva k podriadeným v pokľaku a potom v stíhačke s názvom King Trump zhadzuje výkaly na protestujúcich.
Video vzniklo ako reakcia na víkendové protesty. Ako sme písali v tomto článku, takmer sedem miliónov ľudí sa v sobotu v Spojených štátoch zúčastnilo protestov proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi pod názvom No Kings (Žiadni králi). Celkovo sa konalo cez 2 700 zhromaždení a ide o doteraz najväčšie jednodenné celonárodné protesty.
Trump a jeho kľačiaci poddaní
Prezident sa protestujúcim dlhodobo len vysmieva a inak tomu nie je ani tentokrát. V prvom z videí, ktoré zdieľal, si pokladá kráľovskú korunu na hlavu. Ako upozorňuje server Variety, toto video s podkladom piesne Hail to the King od heavymetalovej skupiny Avenged Sevenfold už skôr ten deň zverejnil na sieti BlueSky americký viceprezident J. D. Vance, Trump ho potom od neho prezdielal. Rovnaké video zdieľal aj priamo účet Bieleho domu na sieti X.
Americký prezident rozváža fekálie stíhačkou
V druhom videu Trump so stále nasadenou kráľovskou korunou v stíhačke prelieta nad protestujúcimi v New Yorku a za sprievodu hitu Kennyho Logginsa Danger Zone z filmu Top Gun na nich sype tony výkalov:
Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025
This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K
Aby toho nebolo málo, Biely dom na sieti X tiež zdieľal fotku prezidenta a viceprezidenta v kráľovských korunách nad obrázkom lídra menšiny v Snemovni reprezentantov Hakeema Jeffriese a senátora Chucka Schumera, lídra demokratickej menšiny v Senáte, v sombrere. „Sme odlišní,“ stojí pritom v popise príspevku.