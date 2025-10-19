Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 19. októbra 2025 o 15:41
Čas čítania 0:36

Iba 21-ročný mladík havaroval na luxusnom Maserati. Na D1 dostal šmyk, zanechal po sebe spúšť

Iba 21-ročný mladík havaroval na luxusnom Maserati. Na D1 dostal šmyk, zanechal po sebe spúšť
Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Stalo sa tak krátko pred polnocou.

Sobotňajšia (18. 10.) nehoda si vyžiadala uzatvorenie diaľnice D1 v oboch smeroch. Krátko pred polnocou dostal 21-ročný vodič cestou do Bratislavy šmyk. Informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová.

„21-ročný vodič so svojím osobným motorovým vozidlom značky Maserati neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky, v dôsledku čoho dostal šmyk a narazil svojou ľavou časťou vozidla do tam nachádzajúcich sa dopravných značení a následne do stredových betónových zvodidiel. Tieto sa v dôsledku nárazu odrazili do protismeru diaľnice D1 v smere do Trnavy,“ priblížila hovorkyňa. Podotkla, že vodiča previezli do nemocnice. Alkohol podľa Bartošovej zistený nebol.

Ako doplnila, odrazené dopravné značenia vytvorili prekážku dvom osobným autám, ktoré zostali nepojazdné stáť v jazdných pruhoch v smere do Bratislavy. „Z tohto dôvodu došlo v danom úseku k zablokovaniu celej diaľnice D1 v oboch smeroch,“ objasnila. Dodala, že diaľnica bola plne prejazdná v oboch smeroch v nedeľu po 3.00 h.

