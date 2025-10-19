Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Hasiči uplynulú noc zasahovali pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Zalužice v okrese Michalovce. Predbežná výška škody presahuje 80 000 eur. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovalo deväť profesionálnych hasičov na piatich hasičských vozidlách zo staníc v Michalovciach a Sobranciach. Pomáhali im aj štyria dobrovoľní hasiči z Veľkých Revíšť.
„Našťastie sa pri požiari nikto nezranil ani neprišiel o život. Počas prehľadávania požiarom zasiahnutého domu sa hasičom podarilo zachrániť psíka,“ uvádza KR HaZZ.
Príčina požiaru je v štádiu vyšetrovania.
19. októbra 2025 o 15:41 Čas čítania 0:36 Iba 21-ročný mladík havaroval na luxusnom Maserati. Na D1 dostal šmyk, zanechal po sebe spúšť
19. októbra 2025 o 13:31 Čas čítania 0:38 Pri Dunajskej Strede došlo k smrteľnej nehode. O život prišli dvaja ľudia