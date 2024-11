Rusi počítajú s rozdelením krajiny na tri zóny.

Ruské ministerstvo obrany chce odovzdať novej americkej administratíve Donalda Trumpa prognózu globálnej vojensko-politickej situácie do roku 2045. Tá zahŕňa zánik Ukrajiny, informuje The Kyiv Post.

Rusi počítajú s rozdelením krajiny na tri zóny - Ruské územie, Proruský štátny útvar a Sporné územia. Zmeny by mali nastať v nasledujúcich dvadsiatich rokoch. Dokumenty údajne získala ukrajinská rozviedka.

Zóna Proruského štátneho útvaru by mala fungovať na princípe „bábkovej“ vlády, ktorú by Rusko podporovalo. Sporné územia by boli predmetom rokovaní medzi Ruskom, Poľskom, Maďarskom a Rumunskom.

Súčasťou získaných dokumentov boli údajne aj scenáre budúceho svetového poriadku. Rusko by v prípade víťazstva nad Ukrajinou chcelo vznik multipolárneho sveta, kde by veľmoci mali kontrolu nad jednotlivými sférami, alebo regionalizáciu, alebo chaos, čo by oslabilo globálny poriadok. V prípade prehry alebo zamrznutia konfliktu Rusko počíta s domináciou USA a Západu alebo vzostupom Číny.

