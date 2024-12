Meteorológovia očakávajú teplejšiu zimu s menšou pravdepodobnosťou snehu v období Vianoc.

Meteorológovia na základe numerických modelov predpovedajú, že december bude z hľadiska teplôt a zrážok priemerný. Počasie by malo byť chladnejšie posledný predvianočný týždeň, čo prinesie sneženie aj do nižších polôh, informuje iMeteo.sk.

Modely ukazujú, že denné teploty sa budú pohybovať od -4 do 2 °C, čo spôsobí to, že sneh sa v teplejších polohách neudrží dlho. Meteorológovia očakávajú, že sa pred Vianocami oteplí, tak ako minulý rok. Teploty by mohli dosiahnuť 7 °C. Na viacerých miestach očakávajú aj zrážky.

Ako sme ťa už v minulosti informovali, tohtoročná zima bude podľa dlhodobých predpovedí ovplyvnená slabou fázou javu La Niña, čo spôsobí miernejšie počasie v mnohých častiach Európy. V strednej a južnej Európe, vrátane Slovenska, sa očakáva teplejšia zima s menšou pravdepodobnosťou snehu v období Vianoc.