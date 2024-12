Biely dom v apríli vyhlásil, že je kriticky dôležité, aby železiarne zostali americkou spoločnosťou v americkom vlastníctve.

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že nedovolí predaj amerických oceliarní U. S. Steel japonskej spoločnosti Nippon Steel.



Transakciu za 15 miliárd dolárov schválili akcionári oboch strán, no Trump ju po návrate do Bieleho domu zablokuje. „Absolútne odmietam, aby kedysi veľkú a silnú spoločnosť U. S. Steel odkúpila zahraničná korporácia. Prostredníctvom série daňových stimulov a ciel spravíme z U. S. Steel opäť silnú a veľkú spoločnosť, a to rýchlo,“ napísal Trump na Truth Social.

Predaj odmieta aj úradujúci prezident Joe Biden. Biely dom zdôraznil, že je kľúčové, aby strategické podniky, ako je U. S. Steel, zostali vo vlastníctve USA.

Transakcia, ktorá mala byť dokončená v druhej polovici roku 2024, tak čelí výraznému politickému tlaku. Americká oceliareň, ktorej súčasťou je aj U. S. Steel Košice, zostáva v centre pozornosti politických elít, ktoré ju považujú za symbol americkej ekonomiky a zamestnanosti.