Búrka, v dôsledku ktorej by mohlo prísť o život až 42-tisíc ľudí, môže zasiahnuť Spojené štáty okolo roku 2100.

Vedci predpovedajú príchod „ultra-intenzívnej búrky“ kategórie 6, ktorá by mohla zasiahnuť Spojené štáty okolo roku 2100. Búrka nazvaná Hurikán Danielle, by podľa zistení Daily Mail priniesla vietor presahujúci rýchlosť 310 kilometrov za hodinu a zvýšenie morskej hladiny o viac ako 7,5 metra.

Dôsledok klimatických zmien

Hrozivú teóriu priniesol tím viac ako 60 odborníkov, ktorí v novej knihe „Kategória päť: Superbúrky a otepľujúce sa oceány, ktoré ich poháňajú“ varujú pred vplyvmi klimatických zmien.

Zvýšené množstvo tepla a energie v oceánoch a atmosfére v dôsledku spaľovania fosílnych palív podľa vedcov spôsobuje vznik čoraz silnejších hurikánov.

Hypotetický Hurikán Danielle by mohol zasiahnuť severovýchod USA, konkrétne New York. Odborníci odhadujú, že búrka by prenikla úzkym kanálom medzi Staten Islandom a Brooklynskou štvrťou Dyker Heights, podobne ako tomu bolo v prípade hurikánu Sandy v roku 2012. Avšak intenzita tejto búrky by bola bezprecedentná.