Veľká predpoveď počasia na leto 2025: čaká nás drsné prekvapenie, meteorológovia odhalili nemilý scenár

Počasie ovplyvní jav La Niña.

Nasledujúci rok 2025 sa bude podľa meteorológov vymykať dlhodobému teplotnému priemeru. Podľa britských odborníkov by malo ísť o jeden z troch najteplejších v histórii. Klimatický jav La Niña však spôsobí aj to, že by mal byť chladnejší ako tohtoročný a minuloročný, informuje Met Office.

„Zaujímavé je, že k predpovedi teplého roku 2025 dochádza napriek tomu, že prichádza fáza La Niñy, ktorá spôsobuje mierne chladnejšie podmienky. Roky, ako je rok 2025, v ktorých neprevláda otepľujúci vplyv El Niña, by mali byť chladnejšie. Rok 2016 bol rokom El Niña a v tom čase bol najteplejším rokom v histórii globálnych teplôt. V porovnaní s našou predpoveďou na rok 2025 však rok 2016 teraz vyzerá rozhodne chladnejšie,“ uviedol meteorológ Adam Scaife.

Meteorológovia uvádzajú, že je 55-percentná pravdepodobnosť, že jav La Niña začne medzi decembrom a februárom. Podľa Svetovej meteorologickej organizácie by mal byť slabý a krátky.