AKTUÁLNE: Prezident SR žiada zvolanie Bezpečnostnej rady po návšteve SIS

Na bezpečnostnej rade sa prezident aj osobne zúčastní.

Prezident Slovenskej republiky, Peter Pellegrini, sa v pondelok obrátil na predsedu vlády SR so žiadosťou o zvolanie Bezpečnostnej rady SR. Tento krok prišiel bezprostredne po jeho návšteve Slovenskej informačnej služby (SIS), kde sa oboznámil so závažnými otázkami súvisiacimi s bezpečnosťou krajiny.

Zároveň oznámil, že na plánovanom zasadnutí rady sa zúčastní osobne, uviedol v tlačovej správe.

Predseda vlády predniesol počas utorkovej (21. januára) schôdze parlamentu k opozičnému návrhu na jeho odvolanie správu SIS. Išlo o utajovanú správu, schôdza tak bola neverejná, čo opozícia kritizovala. Tajná služba uviedla, že získala závažné informácie o „dlhodobom organizovanom vplyvovom pôsobení, ktorého účelom je destabilizácia SR“. Prezident v reakcii na to avizoval návštevu v sídle SIS, kde sa chcel oboznámiť so všetkými relevantnými informáciami v súvislosti so správou.