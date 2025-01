Slovinský poslanec Európskeho parlamentu, Branko Grims, navrhol Elona Muska, majiteľa siete X a takisto zakladateľa Tesly, na Nobelovu cenu za mier. Odôvodňuje to tým, že Musk podľa neho zohráva veľmi dôležitú úlohu pri podpore slobody slova.

„Dnes bol úspešne podaný návrh, aby pán Elon Musk za svoju dôslednú podporu základného ľudského práva na slobodu prejavu, a tým aj mieru, dostal Nobelovu cenu mieru za rok 2025. Úprimne ďakujeme všetkým spolunavrhovateľom a všetkým, ktorí s týmto náročným projektom pomáhali,“ uviedol Grims na sociálnom médiu X.

Slovinský europoslanec je členom pravicovo-konzervatívnej Slovinskej demokratickej strany a europoslancom za frakciu Európska ľudová strana.

Elon Musk pri nedávnej inaugurácii nového prezidenta USA, Donalda Trumpa vyvolal rozruch, keď po svojom príhovore spravil gesto, ktoré jeho zdvihnutou pravicou pripomínalo nacistický pozdrav.

The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU