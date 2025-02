Pink Whale zverejnil dôležitý oznam.

Bratislavský podnik Pink Whale upozorňuje na sociálnej sieti, že skupina neonacistov údajne plánuje cielene vyhľadávať a napádať ľudí, ktorí sa chystajú na akciu s názvom Emonight.

Podnik informuje, že v klube aj pred klubom bude posilnená SBS. V príspevku tiež návštevníkov ubezpečili, že spolupracujú aj s Policajným zborom SR a Mestskou políciou Bratislava.

Návštevníkom odporúča, aby prichádzali a odchádzali v skupinkách a zvážili nákup obranných prostriedkov ako napríklad kaser. V prípade, že si všimnú podozrivé správanie alebo hrozbu, môžu sa obrátiť na políciu, organizátorov či SBS.

Citát: „Dostali sme od vás viacero informácií, že istá neonacistická skupinka z Bratislavy sa chystá cielene vyhľadávať a napádať ľudí, ktorí sa chystajú na EMONIGHT, a to len preto, že patria do iných subkultúr, majú iné životné presvedčenie, orientáciu či vkus. Takéto niečo je absolútne neprijateľné a urobíme všetko pre to, aby bol večer bezpečný a plný zábavy, nie strachu,“ informuje Pink Whale na sociálnej sieti.

Širší kontext: V Bratislave údajne od decembra 2024 pôsobí nová extrémistická skupina s názvom Valhalla. Napádajú nevinných, bijú bezdomovcov a ich terčom sú najčastejšie všetci, ktorí sú „iní“.

Niektorí nosia polomasky či masky s lebkami, obliekajú sa do čierneho a majú pri sebe ako teleskopické tyče, tak rukavice s vystuženými hánkami. Majú vyholené hlavy, ťažké topánky (martensy, kanady), maskáče a bombery.

Prečítaj si aj tieto články: