Tomáš Taraba bude rozhodnutie ľudí rešpektovať.

Ak ľudia v regióne okolo lokality Málinca nebudú chcieť investíciu v podobe vodnej prečerpávacej stanice, tak sa to bude rešpektovať. Vyhlásil to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v nedeľnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Pýta sa však, či ponúka niekto iné riešenie pre tento chudobný región. Tvrdí, že ide o výhodnú a ekologickú investíciu a rozvojový projekt, ktorý by región posunul.

V regióne sa nachádza aj chata, ktorá patrí bývalému hokejistovi Lašákovi, a má pre neho veľkú citovú hodnotu, keďže ju zdedil po starých rodičoch. Hokejista tvrdí, že táto časť nádhernej prírody, kde jeho rodina pracovala a kde vyrástol, je pre neho mimoriadne dôležitá, informoval Športweb.

Minister Taraba na sociálnych sieťach uviedol, že chata sa nenachádza v navrhovanom záplavovom území, čím oponoval tvrdeniam opozície. Hokejista však v emotívnom videu obvinil ministra a opozíciu z hystérie a klamstva. Pritom vyzýva ostatných vlastníkov, aby sa spoločne postavili proti nespravodlivým rozhodnutiam, ktoré škodia regionálnej komunite a pitnej vode.