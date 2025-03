VIDEO: V Rusku hovoria o delení Európy. Plány zahŕňajú aj Slovensko

V relácii ruského propagandistu Vladimira Solovjova, ktorý je blízkym spojencom prezidenta Vladimira Putina, zazneli úvahy o obnovení sovietskych vojenských základní vo východnej Európe, vrátane územia bývalého Československa, informoval o tom portál tn.cz.

Solovjov počas vysielania vyhlásil: „Musíme získať späť naše základne vo východnej Európe, vrátiť sa do Berlína a znovu naučiť Pobaltie milovať ruský jazyk. Čaká nás veľa práce.“ Tieto slová naznačujú expanzívne ambície Moskvy a snahu o obnovenie vplyvu v regióne.

V relácii sa objavili aj úvahy o možnej spolupráci s USA pri rozdeľovaní sveta, pričom spomenuli aj amerického viceprezidenta J. D. Vancea. Jeden z hostí poznamenal: „Všetky tieto plány budú reálne iba v prípade, že voľby v roku 2028 vyhrá Vance alebo niekto jemu podobný.“ Na tieto výroky poukázal bývalý poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko vo svojom príspevku na sieti X.

