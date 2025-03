Na hraničných priechodoch by mali byť dezinfekčné rohože.

Situácia so šírením slintačky a krívačky sa podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného zhoršuje, preto sa ňou na stredajšom zasadnutí vlády zaoberajú ministri. Podľa stanice ČT24 je jedným z navrhovaných opatrení obmedzenie dopravy na hraniciach so SR na štyri hraničné priechody.



K tomu by podľa stanice malo dôjsť v stredu (26. marca) o polnoci. Na štyroch hraničných priechodoch by mali byť pre nákladné auta pripravené povinné dezinfekčné rohože. Minister dodal, že rezort poľnohospodárstva rokuje s veterinárnou správou a expertmi o ďalších možných opatreniach.



Výborný už predtým uviedol, že Česko má pripravené krízové scenáre pre prípad, že by sa nákaza dostala aj do ČR. Na Slovensku sa infekčné ochorenie potvrdilo 21. marca, a to v troch chovoch hovädzieho dobytka v okresoch Komárno a Dunajská Streda. Tento týždeň v utorok (25. marca) pribudlo ďalšie ohnisko v okrese Dunajská Streda a v stredu rezort poľnohospodárstva informoval o novom ohnisku v Maďarsku.

V Maďarsku budú uzavreté všetky malé hraničné priechody medzi Slovenskom a Maďarskom. Na veľkých hraničných prechodoch, ako sú Rajka, Medveďov, Komárno a Štúrovo, budú umiestnené dekontaminačné brány. Po rokovaní vlády o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). V stredu sa zároveň uskutoční ústredný krízový štáb.