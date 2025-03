OTÁZKY A ODPOVEDE: Slintačka a krívačka sa dokáže šíriť vetrom aj sto kilometrov

Vírus môžu šíriť aj autá prostredníctvom pneumatík.

Slintačka a krívačka je vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje dobytok. Ide najmä o párnokopytníky: prasce, ovce, kozy. Na Slovensku bola zatiaľ potvrdená v Medveďove, Ňárade, Bake a obci Lúč na Ostrove. Ochorenie sa do našej krajiny zrejme dostalo z Maďarska.

Môže sa slintačkou a krívačkou nakaziť aj človek?

V extrémnych prípadoch je možné, že sa človek nakazí týmto vírusom. Aby sa tak stalo, musí byť v mimoriadne blízkom kontakte so zvieraťom, objasnil pre Refresher epidemiológ Martin Pavelka. Ani bežný farmár, ktorého zvieratá ochoreli, by spravidla nemal ochorieť. Bežná populácia, ktorá len prechádza lokalitami, kde sa ochorenie vyskytlo, nie je ohrozená. Vírus je však veľmi invazívny v rámci zvieracej ríše.

Sú v ohrození aj iné zvieratá okrem dobytka?

Ide o nízku pravdepodobnosť. Vírus však vie šíriť lesná zver. „Keď napríklad pôjdeme do extrémov, napríklad taký ježko vie rozniesť chorobu z jedného statku na druhý,“ uviedol Pavelka.

Vírus sa najrýchlejšie a najviac šíri z dobytka na dobytok. „Problém je, že keď napríklad správne fúka vietor, vírus sa vie šíriť aj sto kilometrov ďaleko. Často to ale prenášajú farmári, napríklad požičiavaním strojov,“ dodal epidemiológ.

Môžem ísť so psom cez hranice?

Pes nie je párnokopytník, takže vírus by sa na neho preniesť nemal. Tým pádom by ani nemal byť problém cestovať cez hranice. Dezinfikovať sa musia skôr autá, pretože na ich pneumatikách sa vie vírus prenášať.

Sú mlieko a mliečne výrobky v súčasnej situácii bezpečné na konzumáciu?

Áno, konzumácia pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov je bezpečná, informuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Tepelná úprava výrazne znižuje prítomnosť vírusov, vrátane vírusu slintačky a krívačky.

Doteraz neboli zaznamenané prípady infekcie ľudí z pasterizovaného mlieka alebo produktov z neho, ako sú jogurty, sušené mlieko či dojčenská výživa, pričom tepelné spracovanie pri ich výrobe ešte viac minimalizuje možné riziko.

Naopak, konzumácia nepasterizovaného mlieka môže predstavovať vyššie riziko pri silnej kontaminácii a opakovanej konzumácii, hoci infekcia u ľudí je veľmi zriedkavá a spojená najmä s priamym kontaktom s infikovanými zvieratami. Na základe vedeckých poznatkov možno jednoznačne povedať, že pasterizované mlieko a výrobky z neho sú bezpečné na konzumáciu.

Aká je odhadovaná finančná strata?

Premiér vyhlásil, že vláda chce nahradiť všetky škody, ktoré chovateľom vzniknú. „Opakujem všetky škody, ktoré vzniknú touto nákazou, aj za cenu, že to pôjde na úkor iného rezortu. My musíme obnoviť chovy, musíme obnoviť stáda dojníc, hovädzieho dobytka. Musíme zabezpečovať prílev mlieka do našich mliekarní,“ zdôraznil premiér.



Odhaduje, že štát príde o desiatky miliónov eur. „Ak by sme mali aj možno poškodiť nejaký iný rezort finančne, tak musíme tieto zdroje nájsť. Ja len verím, že to nebudú stovky miliónov eur, že budeme hovoriť možno o desiatkach miliónov. Počkáme si však dnes, aké budú ďalšie správy, ktoré nás mimoriadne znervózňujú,“ povedal Fico.