Nemocnica by mala byť hotová v roku 2030, stavať sa má začať už v auguste.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško spolu s predsedom Hlasu-SD Matúšom Šutajom-Eštokom predstavili nové miesto, kde sa bude nachádzať nová bratislavská nemocnica. Mala by stáť v priestoroch bývalých vojenských kasární vo Vajnoroch, kde je vlastníkom pozemkov štát. Informuje o tom Denník N.

Nemocnica vo Vajnoroch by mala stáť 1,2 miliardy eur. Peniaze by mali byť použité zo štátneho rozpočtu a z Plánu obnovy. V nemocnici by malo byť celkovo 800 štandardných lôžok a 31 oddelení. Bude tam fungovať aj stacionár s kapacitou 127 lôžok. Plánovaná je tam aj robotická chirurgia, na ktorú by mali byť vyhradené dve operačné sály.

