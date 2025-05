Trump možno príde na rokovania Ruska s Ukrajinou. Verí, že Rusko prijme 30-dňové prímerie

Zelenskyj súhlasí so stretnutím, Rusko sa zatiaľ nevyjadrilo.

Americký prezident Donald Trump zvažuje cestu do Istanbulu, kde by sa vo štvrtok mohli uskutočniť priame rokovania medzi predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny. Britská stanica Sky News uviedla, že by sa tam mohlo konať aj stretnutie medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump tiež verí, že Rusko pristúpi na 30-dňové prímerie, ktoré navrhla Ukrajina v spolupráci s európskymi spojencami.

Trump novinárom v Bielom dome povedal: „Napadlo mi, že tam naozaj poletím. Zatiaľ neviem, kde budem vo štvrtok. Mám veľa stretnutí, ale napadlo mi, že by som tam ozaj išiel. Myslím, že je tu taká možnosť, ak si pomyslím, že sa tam môže naozaj niečo udiať - ale to niečo musíme zabezpečiť.“

Zelenskyj vyjadril ochotu stretnúť sa s Putinom v Turecku, zatiaľ čo Moskva sa k tomuto návrhu nevyjadrila. Na tlak zo strany európskych krajín, ktoré pohrozili sankciami, ak Rusko odmietne návrh na bezpodmienečné zastavenie bojov na najmenej 30 dní, reagoval Trump slovami: „Mám pocit, že s tým (Rusi) budú súhlasiť. Uvidíme, čo sa stane.“ Trumpova administratíva „tvrdo pracuje na tom, aby dosiahla ukončenie krviprelievania“, dodal prezident. Rusko však návrh na prímerie zatiaľ ignoruje a naďalej útočí na Ukrajinu.