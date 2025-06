Rodina požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia.

Legendárny americký hudobník Brian Wilson, zakladateľ, spevák a skladateľ kultovej kapely The Beach Boys, zomrel vo veku 82 rokov. Smutnú správu oznámila jeho rodina prostredníctvom vyhlásenia na sociálnych sieťach.

„S ťažkým srdcom oznamujeme, že nás navždy opustil náš milovaný otec Brian Wilson,“ uviedla rodina a požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia. „Uvedomujeme si, že svoj smútok zdieľame s celým svetom,“ dodala vo vyhlásení.

Brian Wilson bol považovaný za jedného z najvplyvnejších skladateľov a producentov 20. storočia. Jeho práca s The Beach Boys, najmä na ikonickom albume Pet Sounds, zásadne ovplyvnila vývoj popovej aj rockovej hudby. Medzi jeho najväčšie hity patria ikonické skladby Good Vibrations, Surfin' USA, I Get Around či God Only Knows.

