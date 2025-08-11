Dieťa skončilo v nemocnici.
V rakúskej obci Kappl v údolí Paznaun sa v nedeľu večer stala nehoda, pri ktorej štvorročného chlapca z Izraela zachytilo koleso linkového autobusu. Vodič autobusu bol slovenský občan.
Chlapec práve vystupoval z autobusu so svojím otcom, keď spadol. Autobus sa v tej chvíli rozbehol a zadným kolesom chlapca zachytil. Polícia uviedla, že dvadsaťštyriročný slovenský vodič si situáciu nevšimol a pokračoval v jazde.
Chlapcovi bola okamžite poskytnutá prvá pomoc priamo na mieste a následne ho vrtuľníkom prepravili do nemocnice v Innsbrucku. Neskôr polícia vodiča vypátrala.
