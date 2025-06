Niektorí účastníci zájazdu sa sťažovali na nedostatočnú pomoc delegátov.

Skupina českých turistov zažila nehodu počas fakultatívneho výletu do egyptskej oázy Síwa. Autobus, ktorý ich viezol z Marsa Matruh, havaroval. V autobuse cestovalo 34 ľudí vrátane sprievodcov a vodiča, informuje tn.cz.

Sedem osôb skončilo so zlomeninami a inými zraneniami. Jeden turista mal zlomeninu stavca a vrátil sa do Česka bežným letom. Ostatní zranení išli do nemocnice, po ošetrení sa vrátili do hotelov, kde sa zotavujú. Cestovná kancelária zabezpečila náhradný autobus pre tých, ktorí pokračovali vo výlete.

Kritika voči cestovnej kancelárii

Niektorí účastníci zájazdu sa sťažovali na nedostatočnú pomoc delegátov na mieste nehody. Tvrdili, že nedostali adekvátnu podporu počas krízovej situácie.

Cestovná kancelária uviedla, že delegáti od začiatku cestujúcim pomáhali a poskytovali im podporu. Zároveň tvrdia, že niektorí turisti pomoc odmietli. Firma monitoruje zdravotný stav zranených a zabezpečuje potrebnú asistenciu.

Prečítaj si aj tieto články: