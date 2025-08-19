Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 19. augusta 2025 o 11:19
Čas čítania 0:39

Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Česko otestuje rýchlosť 150 km/h na diaľnici. Projekt začne od konca septembra
Zdroj: Wikimedia Commons/Oliver Velek

Česko od konca septembra spustí skúšobný režim, v ktorom vodiči na úseku diaľnice D3 medzi Táborem a Českými Budějovicami dostanú povolenie jazdiť až 150 km/h.

  • Česko spustí od konca septembra pilotný projekt, ktorý zvýši maximálnu povolenú rýchlosť na diaľnici až na 150 km/h, informuje portál Echo24.
  • Pilotný projekt sa začne na päťdesiatkilometrovom úseku diaľnice D3 medzi Táborom a Českými Budějovicami, ktorú nedávno otvorili. 
  • Vodiči budú môcť jazdiť vyššou rýchlosťou iba za priaznivého počasia a pri dobrej viditeľnosti. V bežnom režime zostane v platnosti limit 130 kilometrov za hodinu.
  • České diaľnice už začali inštalovať 42 elektornických značiek s premenlivým režimom. Do projektu investovali 55 milónov korún (2 milióny eur)

Širší kontext: Riadenie celého systému zabezpečí Národné dopravné informačné centrum. Zatiaľ však vodiči musia počítať s obmedzeniami, pretože montáž značiek na D3 zúžila premávku na jednom zhruba sedemkilometrovom úseku do jedného pruhu v oboch smeroch.

Podľa dopravných odborníkov môže český experiment ukázať, či krajina zvládne rýchlejšiu premávku bez negatívneho dopadu na bezpečnosť. V prípade úspechu plánujú úrady zaviesť vyšší limit aj na D1 smerom na Ostravu alebo na D11 k Hradcu Králové. 

Prečítaj si aj tieto články:

19. augusta 2025 o 5:55 Čas čítania 0:53 Výstavba úsekov D3 začne už tento rok. Projekt bude stáť 890 miliónov eur Výstavba úsekov D3 začne už tento rok. Projekt bude stáť 890 miliónov eur
13. augusta 2025 o 11:22 Čas čítania 0:44 Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
14. augusta 2025 o 14:40 Čas čítania 2:35 Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Jakub Kotian
Sme nezávislí... (a aj zostaneme)
Ako nezávislé médium poskytujeme objektívne spravodajstvo, bez zásahu korporátnych sponzorov alebo politického tlaku.
Sme financovaní priamo od našich čitateľov, čo nám umožňuje zostať verní našim hodnotám a tvoriť transparentný a nezaujatý obsah.
Tvorbu dôveryhodného spravodajstva môžeš podporiť kúpou predplatného.
Podporím vás
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Česká republika Česko Diaľnice Doprava Dopravné správy Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Wikimedia Commons/Oliver Velek
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred hodinou
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
Slovensko zasiahne ďalšia vlna horúčav. V týchto okresoch platia výstrahy (+ mapa)
včera o 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
včera o 07:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
15. 8. 2025 9:05
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
pred 2 dňami
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
Obchodná inšpekcia varuje pred cestovnou agentúrou. Stránka vykazuje znaky rizikového predaja
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
pred hodinou
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
12. 8. 2025 9:02
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 10:45
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
11. 8. 2025 7:25
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Najlepší z najlepších: Toto sú top lekári na Slovensku pre rok 2025 (ZOZNAM)
Lifestyle news
SZA prepísala históriu. Jej album bol 100 týždňov v TOP 10 rebríčku Billboard 200 pred 50 minútami
Najdrahší nový model Ferrari v histórii: Unikátna Daytona SP3 sa vydražila za 22 miliónov eur pred hodinou
Slovák si roky šetril na súkromný let do New Yorku za 16 tisíc eur. Dôvodom bol jeho psík pred 3 hodinami
Sabrina Carpenter, sombr či J Balvin. Vieme, kto vystúpi na tohtoročných MTV VMAs pred 3 hodinami
Oscary na YouTube? Najväčšia video platforma sveta pokukuje po právach prestížnej hollywoodskej udalosti včera o 19:14
Roboti v ringu aj na bežeckej dráhe. Čína ukázala budúcnosť robotiky na Svetových hrách humanoidov včera o 18:22
Turista v Egypte vyryl meno „Láďa“ do panciera korytnačky. Pravdepodobne išlo o Čecha včera o 17:49
Horor očami psa získava takmer 100% hodnotenia: Good Boy ukáže, že najdesivejší pohľad má tvoj domáci miláčik včera o 16:04
VIDEO: Shawn Mendes prekvapil fanúšikov v Londýne. Na pódium si zavolal svojho kolegu Nialla Horana včera o 15:21
V Petržalke vzniká nový kultúrny priestor. Má priniesť novú energiu aj živé predstavenia legendárnej Partičky včera o 14:34
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
dnes o 06:11
AKTUÁLNE: Zelenskyj je pripravený stretnúť sa s Putinom. Pozri si detaily z nočného rokovania lídrov
Ide o ďalší posun v rokovaniach, ktoré by v čase mohli priniesť dohodu o konci vojny.
AKTUÁLNE: Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká na rokovanie s Trumpom. Ten tvrdí, že vojna skončí
včera o 19:53
AKTUÁLNE: Zelenskyj dorazil do Bieleho domu, čaká na rokovanie s Trumpom. Ten tvrdí, že vojna skončí
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
včera o 19:00
VIDEO: Na fronte natočili ruský transportér s americkou vlajkou. Objavil sa krátko po stretnutí Trumpa s Putinom
Prezident Trump by mohol v Rusku spustiť finančnú krízu. Experti vysvetľujú, aké sú možnosti
pred 2 dňami
Prezident Trump by mohol v Rusku spustiť finančnú krízu. Experti vysvetľujú, aké sú možnosti
Na Slovensko a Maďarsko prestala prúdiť ropa z Družby. Maďarsko viní Kyjev, ukrajinský minister posiela odkaz do Budapešti
včera o 17:00
Na Slovensko a Maďarsko prestala prúdiť ropa z Družby. Maďarsko viní Kyjev, ukrajinský minister posiela odkaz do Budapešti
MAPA: Slovensko má jednu z najčistejších vôd v EÚ. V týchto krajinách vodu z vodovodu radšej nepi
včera o 11:40
MAPA: Slovensko má jednu z najčistejších vôd v EÚ. V týchto krajinách vodu z vodovodu radšej nepi
Slovensko Všetko
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred hodinou
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
dnes o 07:35
Ministerstvo chce zaviesť novú digitálnu daň. Má priniesť stovky miliónov do rozpočtu, dotkne sa to najväčších firiem
pred 3 hodinami
FOTO: Na Zlatých pieskoch sa objavili sladkovodné medúzy
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
včera o 06:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
dnes o 07:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Poslanec Dávid Dej vysvetľuje, ako plánuje bojovať proti frustrácii z politiky a čo by odkázal tým, ktorí uvažujú o odchode zo Slovenska kvôli súčasnej politickej situácii.
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
dnes o 06:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
pred 4 dňami
Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
14. 8. 2025 14:40
Vinárstvo Bödörovej manželky dostalo 81-tisíc z PPA. Zmapovali sme projekty s prepojením na obžalovaného oligarchu
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
14. 8. 2025 6:30
Parazitológ: Nebezpečné parazity na nás číhajú doma aj v zahraničí. Niektoré sa v tele človeka vyvíjajú mesiace
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia