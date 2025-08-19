Česko od konca septembra spustí skúšobný režim, v ktorom vodiči na úseku diaľnice D3 medzi Táborem a Českými Budějovicami dostanú povolenie jazdiť až 150 km/h.
- Česko spustí od konca septembra pilotný projekt, ktorý zvýši maximálnu povolenú rýchlosť na diaľnici až na 150 km/h, informuje portál Echo24.
- Pilotný projekt sa začne na päťdesiatkilometrovom úseku diaľnice D3 medzi Táborom a Českými Budějovicami, ktorú nedávno otvorili.
- Vodiči budú môcť jazdiť vyššou rýchlosťou iba za priaznivého počasia a pri dobrej viditeľnosti. V bežnom režime zostane v platnosti limit 130 kilometrov za hodinu.
- České diaľnice už začali inštalovať 42 elektornických značiek s premenlivým režimom. Do projektu investovali 55 milónov korún (2 milióny eur)
Širší kontext: Riadenie celého systému zabezpečí Národné dopravné informačné centrum. Zatiaľ však vodiči musia počítať s obmedzeniami, pretože montáž značiek na D3 zúžila premávku na jednom zhruba sedemkilometrovom úseku do jedného pruhu v oboch smeroch.
Podľa dopravných odborníkov môže český experiment ukázať, či krajina zvládne rýchlejšiu premávku bez negatívneho dopadu na bezpečnosť. V prípade úspechu plánujú úrady zaviesť vyšší limit aj na D1 smerom na Ostravu alebo na D11 k Hradcu Králové.
