Podľa predbežných odhadov by malo byť v uliciach približne 12-tisíc ľudí.

V sobotu 18. júla sa v Bratislave uskutočnia pochody Dúhový Pride a Hrdí za rodinu. V súvislosti s nimi budú v hlavnom meste platiť dopravné aj bezpečnostné opatrenia. Podľa predbežných odhadov by malo byť v uliciach približne 12-tisíc ľudí, informuje STVR.

Bezpečnostní odborníci a polícia v spolupráci s hlavným mestom prijali opatrenia, aby sa ľudia počas zhromaždení cítili bezpečne. „Celý priestor bude kontrolovaný. To znamená, sú tam kontrolované vstupy, aby sa do priestoru nedostal nikto, kto by tam nemal byť, predmety. Aby sa tam návštevníci mohli cítiť bezpečne,“ uviedol bezpečnostný analytik Patrik Tichý.

Polícia upozorňuje vodičov na dopravné obmedzenia najmä v okolí Námestia Slobody a ďalších ulíc v centre Bratislavy. Obmedzenia sa týkajú aj Dunajskej ulice, Klemensovej, Karadžičovej, 29. augusta, Dostojevského radu a Jakubovho námestia, kde sa koná ďalšie verejné zhromaždenie.

V roku 2023 Národná kriminálna agentúra odhalila organizovanú skupinu, ktorá plánovala teroristický útok počas Dúhového Pride. Aj preto bezpečnostné zložky sprísnili niektoré opatrenia. „Napríklad je to prísnejšia kontrola na vstupoch, ale celý priestor je monitorovaný aj dronmi a kamerovými systémami. Takže myslím, že účastníci budú úplne v poriadku a v bezpečí,“ doplnil Tichý.

Prečítaj si aj tieto články: