Viac než 20 ľudí utrpelo vážne zranenia po tom, čo vozidlo v sobotu vrazilo do davu ľudí v štvrti East Hollywood v americkom meste Los Angeles. Stav najmenej piatich zranených je kritický.



K incidentu došlo podľa zdrojov losangeleských hasičov na ulici Santa Monica Boulevard, ktorá je hlavnou dopravnou tepnou v okrese Los Angeles a predstavuje koniec historickej pôvodnej medzištátnej diaľnice Route 66, ktorá sa spomína v hudbe i kinematografii.



Päť ľudí je v kritickom stave, ďalších osem až desať osôb utrpelo vážne zranenia a stav desať až pätnásť ďalších zranených je menej závažný, spresnili hasiči.



Podľa televízie CNN do davu tam narazilo „neznáme vozidlo“ približne o druhej hodine nadránom miestneho času. Miestne médiá tiež priniesli informáciu, podľa ktorej s incidentom súvisí aj streľba pred miestnym hudobným klubom The Vermont Hollywood.

At least 20 injured after a driver plowed into a crowd outside a nightclub on Santa Monica Blvd, East Hollywood, California, Friday night.



The vehicle hit a taco cart before striking people. LAFD is coordinating triage. pic.twitter.com/K6eJKbdpR8