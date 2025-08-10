VIDEO: Minister obrany USA zdieľal video pastorov, ktorí tvrdia, že ženy by nemali mať volebné právo

Pete Hegseth na sociálnej sieti podporil obsah, v ktorom cirkevní lídri tvrdia, že ženy by nemali hlasovať ani zastávať vedúce posty v armáde.
- Americký minister obrany Pete Hegseth zdieľal na platforme X video, v ktorom viacerí pastori tvrdia, že ženy by nemali mať volebné právo. Podporu myšlienke, že ženy by nemali voliť, píše The Guardian.
- Pastor Toby Sumpter v reportáži povedal, že v ideálnej spoločnosti by hlasovali celé domácnosti, pričom on by ako muž hlas odovzdal po diskusii s rodinou.
- Pastor Doug Wilson v tom istom videu vyhlásil, že ženy by nemali zastávať vedúce pozície v armáde ani pôsobiť v prestížnych bojových úlohách.
- Hegseth pridal k videu komentár: „All of Christ for All of Life.“
Širší kontext: Video pôvodne odvysielala stanica CNN a zameralo sa na pastora Douga Wilsona, spoluzakladateľa kresťanského nacionalistického spoločenstva Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC) so sídlom v Idahu. Wilson v reportáži uviedol, že by chcel, aby sa USA stali kresťanskou krajinou.
Hegseth podľa vyjadrenia hovorcu Pentagónu patrí do cirkvi napojenej na CREC a oceňuje viaceré Wilsonove texty a učenia. CNN uviedla, že Hegseth sa v júli zúčastnil na inauguračnej bohoslužbe Wilsonovej cirkvi vo Washingtone.
MAGA pastor: "Women are the kind of people that people come out of. It doesn't take any talent to simply reproduce biologically."— Ron Smith (@Ronxyz00) August 8, 2025
CNN: The pastor says women as individuals shouldn't be able to vote and the 19th amendment should be repealed.
Pete Hegseth is also a big fan of the… pic.twitter.com/uYjrqhAFvT
