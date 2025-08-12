Produkcia granátov sa od začiatku vojny na Ukrajine zvýšila už sedemnásobne.
Európska únia (EÚ) má do konca roka 2025 v pláne zdvojnásobiť svoju ročnú výrobu munície na dva milióny kusov. Uviedol to eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius pre denník Financial Times.
Výrobná kapacita EÚ sa od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 zvýšila z 300 000 granátov ročne a do konca tohto roka dosiahne dva milióny, priblížil eurokomisár. EÚ v súčasnosti rokuje o spoločných nákupoch munície v hodnote 1,5 miliardy. Inšpiráciou je program na podporu výroby munície (ASAP), v rámci ktorého si EÚ stanovila cieľ zvýšiť produkciu do konca roka 2025 na dva milióny kusov ročne.
Kubilius poznamenal, že Komisia skúma možnosti využitia podobných nástrojov na „stimulovanie priemyslu k rozširovaniu výroby v iných oblastiach“. Podľa jeho slov budú prioritnými kategóriami rakety, prostriedky protivzdušnej obrany, delostrelectvo a bezpilotné lietadlá.