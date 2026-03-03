Kým finančníci a informatici zarábajú v priemere viac ako 2 600 eur, gastro sektor stále nedokázal prekročiť tisíc eur.
Štatistický úrad (ŠÚ) SR v utorok informoval, že priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla za rok 2025 úroveň 1 620 eur. Medziročne tak stúpla o 6,3 %, čo predstavuje nárast o 96 eur. Hoci firmy zvyšovali hrubé platy najpomalšie za posledných päť rokov, tempo stačilo na to, aby mzdy predbehli infláciu. Reálne zárobky ľudí tak vďaka tomu vzrástli o 2,2 %.
Platy nominálne aj reálne stúpli vo všetkých 19 sledovaných odvetviach. Štatistiky však ukazujú priepastné rozdiely medzi sektormi:
- Najvyššie hrubé zárobky nad 2 600 eur inkasovali pracovníci vo finančných a poisťovacích službách, v dodávke energií a v sektore IT a komunikácií.
- Najmenej zarábali zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách. S priemernou mzdou 969 eur zostali ako jediné odvetvie pod hranicou tisíc eur, hoci práve tu mzdy reálne rástli najrýchlejšie (o viac ako 4,5 %).
Dva najväčšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov kopírovali celoslovenský trend:
- Priemysel: Mzdy tu nominálne stúpli o 6,3 % na 1 743 eur, čo v čistom vyjadrení (reálne) znamenalo plus 2,2 %.
- Obchod: Zamestnanci v obchode si polepšili o 6,2 % na 1 518 eur. Ich reálny rast (2,1 %) však mierne zaostal za priemerom krajiny.
Zárobky rástli vo všetkých krajoch, no rozdiely medzi východom a západom pretrvávajú:
- Bratislavský kraj si drží prvenstvo s priemernou mzdou 1 949 eur.
- Prešovský kraj uzatvára rebríček so sumou 1 285 eur.
- Nitriansky kraj, kde platy nominálne vyskočili o 9,1 % (reálne o 4,9 %). Nitra sa tak z pozície najpomalšie rastúceho regiónu v roku 2024 prepracovala na špicu.