Lukáš Turčan
včera 5. januára 2026 o 19:20
Čas čítania 0:23

VIDEO: Pýtali sme sa ľudí, ktorí politici ich najviac sklamali v roku 2025

Jedna z odpovedí nás prekvapila

Vybrali sme sa medzi ľudí a pýtali sa, ktorý politik ich v roku 2025 najviac sklamal a prečo. Odpovede sa často opakovali a najčastejšie zaznievalo meno Roberta Fica či kritika vlády ako celku.

Slovákov sklamala najmä forma vystupovania politikov. „Vadilo mi, že chodili do lifestylových podcastov, kde neboli konfrontovaní ťažkými otázkami,“ hovorí jedna z respondentiek. Iní spomínali nenaplnené sľuby či nedostatočnú pomoc občanom.

Ľudí sme sa pýtali aj na to, aké novoročné predsavzatia by si mali dať slovenskí politici.

Viac nájdeš vo videu:
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa REFRESHER News SK (@refreshernews.sk)

