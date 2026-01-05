VIDEO: Pýtali sme sa ľudí, ktorí politici ich najviac sklamali v roku 2025

Jedna z odpovedí nás prekvapila
Vybrali sme sa medzi ľudí a pýtali sa, ktorý politik ich v roku 2025 najviac sklamal a prečo. Odpovede sa často opakovali a najčastejšie zaznievalo meno Roberta Fica či kritika vlády ako celku.
Slovákov sklamala najmä forma vystupovania politikov. „Vadilo mi, že chodili do lifestylových podcastov, kde neboli konfrontovaní ťažkými otázkami,“ hovorí jedna z respondentiek. Iní spomínali nenaplnené sľuby či nedostatočnú pomoc občanom.
Ľudí sme sa pýtali aj na to, aké novoročné predsavzatia by si mali dať slovenskí politici.
Viac nájdeš vo videu:
5. januára 2026 o 14:24 Čas čítania 1:10 Lekárska komora sa sťažuje na stav slovenského zdravotníctva. Toto sú najväčšie problémy a výzvy
5. januára 2026 o 15:40 Čas čítania 0:12 Priprav sa na odstávku elektronických služieb sociálnej poisťovne. Dočasne pozastavia celý webový portál