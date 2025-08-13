Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 13. augusta 2025 o 8:59
Čas čítania 0:37

Slovensko zasiahne mimoriadna vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú nad 37 °C (+ mapy)

Slovensko zasiahne mimoriadna vlna horúčav. Teploty sa vyšplhajú nad 37 °C (+ mapy)
Zdroj: TASR - Pavol Zachar

SHMÚ varuje pred extrémnym teplom.

Slovensko čaká mimoriadne horúca vlna, pred ktorou varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorologické výstrahy upozorňujú na extrémne teploty, ktoré zasiahnu najmä južné a západné regióny.

Už v stredu platí pre väčšinu južných okresov výstraha 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Týka sa predovšetkým Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, kde môžu popoludní teploty presiahnuť 35 °C.

shmú shmú shmú horúčavy, opaľovanie, leto ,kúpalisko
Zobraziť galériu
(4)

Ešte horúcejšie má byť vo štvrtok, keď sa výstraha 2. stupňa rozšíri na takmer celé Slovensko. Platí pre všetky kraje okrem severných a severovýchodných častí. V postihnutých regiónoch môžu teploty vystúpiť až nad 36 °C, čo predstavuje zvýšené zdravotné riziko.

Rovnaké výstrahy platia aj v piatok, kedy sa môže teplota opäť vyšplhať až na 37 °C.

SHMÚ upozorňuje, že najvyššie hodnoty očakáva popoludní. Druhý stupeň výstrahy je preto v platnosti od 12:00 do 19:00. Odborníci odporúčajú dodržiavať dostatočný pitný režim, obmedziť fyzickú námahu a vyhýbať sa priamemu slnku, najmä v uvedenom čase.

Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: TASR/Dano Veselský
Náhľadový obrázok: TASR - Pavol Zachar
