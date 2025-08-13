SHMÚ varuje pred extrémnym teplom.
Slovensko čaká mimoriadne horúca vlna, pred ktorou varuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Meteorologické výstrahy upozorňujú na extrémne teploty, ktoré zasiahnu najmä južné a západné regióny.
Už v stredu platí pre väčšinu južných okresov výstraha 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Týka sa predovšetkým Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, kde môžu popoludní teploty presiahnuť 35 °C.
Ešte horúcejšie má byť vo štvrtok, keď sa výstraha 2. stupňa rozšíri na takmer celé Slovensko. Platí pre všetky kraje okrem severných a severovýchodných častí. V postihnutých regiónoch môžu teploty vystúpiť až nad 36 °C, čo predstavuje zvýšené zdravotné riziko.
Rovnaké výstrahy platia aj v piatok, kedy sa môže teplota opäť vyšplhať až na 37 °C.
SHMÚ upozorňuje, že najvyššie hodnoty očakáva popoludní. Druhý stupeň výstrahy je preto v platnosti od 12:00 do 19:00. Odborníci odporúčajú dodržiavať dostatočný pitný režim, obmedziť fyzickú námahu a vyhýbať sa priamemu slnku, najmä v uvedenom čase.
Prečítaj si aj tieto články: