Polícia varuje pred falošnými SMS od „Slovenskej pošty“.
- Slovenská polícia upozorňuje na ďalší podvod, ktorý sa šíri formou SMS správ.
- Na obrázku, ktorý polícia zverejnila, je zachytená správa z čísla +61 480 883 926.
- Polícia varuje, že Slovenská pošta takéto SMS neposiela.
Citát: „Oznámenie Slovenskej pošty: V dôsledku chybne zadaných údajov o vašej adrese alebo čísle domu, budú vo vašej doručovacej oblasti doručené dve zásielky. Nezabudnite aktualizovať svoju adresu do dvoch pracovných dní.“
Širší kontext: Správa obsahuje aj odkaz na neznámu stránku a vyzýva na jeho otvorenie alebo odpoveď „Áno“. Polícia upozorňuje, že ide o typický podvod. Podvodníci sa snažia vylákať údaje z platobnej karty cez falošnú stránku, ktorá napodobňuje oficiálny web Slovenskej pošty.
„Ak im údaje odošlete, môžete sa rozlúčiť s vašimi peniazmi,“ varuje polícia. Dodáva, že Slovenská pošta takéto SMS správy neposiela.
Prečítaj si aj tieto články:
12. augusta 2025 o 19:00 Čas čítania 3:58 Alexander Duleba o rokovaní na Aljaške: Putin a Trump nerozhodnú o území Ukrajiny. Toto sú ďalšie kroky k nastoleniu mieru
13. augusta 2025 o 6:30 Čas čítania 4:02 Čo by sa stalo, keby Slovensko prišlo o eurofondy? Ivan Mikloš pre Refresher vysvetlil, prečo Moskva nemôže nahradiť EÚ