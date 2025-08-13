Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na sklenený pohár s dekoráciou, ktorý sa môže nachádzať na slovenskom trhu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nevyhovujúci výrobok, ktorý sa môže nachádzať na slovenskom trhu. Ide o pohár z bezfarebného skla s objemom 320 mililitrov, ktorý je zvonku zdobený kvetmi a listami. Český dovozca dodal uvedený výrobok aj na Slovensko, pričom kontrolné orgány v Poľsku nariadili jeho stiahnutie z trhu. ÚVZ odporúča spotrebiteľom, aby tieto výrobky nekupovali.
Hygienici tiež radia, aby spotrebitelia už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do miesta predaja. ÚVZ dostal cez systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF varovné oznámenie z Poľska. ÚVZ v spolupráci s príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva overuje stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR.
V uvedenom výrobku bola laboratórnou analýzou zistená migrácia olova a kadmia z okraja pohára na úrovniach nad maximálne povolené limity. Migrácia olova bola nameraná v hodnote viac ako osem miligramov na položku (maximálny limit sú dva miligramy) a migrácia kadmia na úrovni 0,99 miligramu na položku (maximálny limit je 0,2 miligramu).
„Toto zistenie je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami, na základe čoho český dovozca sťahuje tento výrobok z trhu,“ doplnil úrad.