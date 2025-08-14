Kategórie
Aneta Gospičová
dnes 14. augusta 2025 o 14:00
Čas čítania 0:37

PREHĽAD: Minimálna hodnota gastrolístka tento rok stúpla. Ako sa zmenila výška príspevku?

Kategória:
Slovensko
PREHĽAD: Minimálna hodnota gastrolístka tento rok stúpla. Ako sa zmenila výška príspevku?
Zdroj: TASR

Od apríla stúpla minimálna hodnota gastrolístka na 6,60 eura.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny určuje výšku príspevku na stravovanie, ktorý firma poskytuje zamestnancovi počas práce. Vo výslednej cene zohľadňuje vývoj cien jedál a nápojov v reštauračných zariadeniach.

Od apríla stúpla minimálna hodnota gastrolístka na 6,60 eura. Zamestnávateľ však môže dobrovoľne prispieť aj vyššou sumou, ak sa tak rozhodne. Počet firiem, ktoré túto možnosť využívajú, síce rastie pomaly, ale stabilne. Finančný príspevok v hotovosti stúpol na minimálne 3,63 eura za každý odpracovaný deň.

„V súčasnosti dostáva vyššiu hodnotu gastrolístka približne 15 percent zamestnancov. Pred šiestimi rokmi to bolo 12 percent,“ uviedla Ľubica Melcerová, PR manažérka pracovného portálu.

Podľa údajov emitentov stravných lístkov väčšine zamestnancov gastrolístok nepokryje plnú cenu obeda. „Ceny obedových menu od minulého roka stúpli o 10 až 40 centov,“ uviedla Lívia Bachratá, riaditeľka komunikácie jedného z emitentov stravných lístkov.

Príspevok zamestnávateľa

Najnižší Najvyšší
3,63€ 4,84€

Minimálna hodnota gastrolístka

Teraz Od apríla
6,23€ 6,60€ (+37 centov)

Zdroj: slando.sk
