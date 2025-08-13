Ministerstvo práce SR zvýšilo príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu.
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR začalo od augusta vyplácať vyšší príspevok na opatrovanie a osobnú asistenciu.
- Príspevok na opatrovanie sa zvýšil o 50 eur, pričom pri viacerých opatrovaných osobách o takmer 64 eur. Príspevok na osobnú asistenciu vzrástol o necelých 63 eur.
- Tomáš priblížil, že k 13. augustu vyplácanie zvýšených príspevkov už prebieha, pričom tento dátum je tradičným pre prevody na bankové účty.
- Pre tých, ktorí dostávajú príspevok poštou, platby začnú od 18. augusta.
Širší kontext: Podľa Erika Tomáša sa príspevok na opatrovanie jednej osoby zvýšil na 663,50 eura a pri dvoch a viacerých opatrovaných osobách na 882,50 eura. Pri opatrovaní nezaopatreného dieťaťa sa k príspevku pridáva aj príplatok 200 eur.
Príspevok pre osobného asistenta sa pri 160 odpracovaných hodinách mesačne zväčšil o takmer 63 eur. Tomáš tiež zdôraznil, že novela zákona o sociálnom poistení zlepší dôchodky pre opatrovateľov, keďže štát bude odvádzať odvody zo 60 % priemernej mzdy. Ministerstvo zvýšilo aj príspevky na niektoré sociálne služby o 36 miliónov eur, pričom budúci rok má na tieto služby ísť takmer 300 miliónov eur.
Prečítaj si aj tieto články: