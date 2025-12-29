Hrozí mu 3-ročné väzenie.
Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove vedie trestné stíhanie vo veci nebezpečného vyhrážania. Prípad súvisí s incidentom, ktorý sa odohral v sobotu (27. 12.) popoludní v obci Ostrovany. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Hovorkyňa uviedla, že 36-ročný muž fyzicky napadol svoju ženu. Bil ju, vykrúcal jej ruky a vyhrážal sa, že pozabíja ju aj deti a následne podpáli dom.
„Keďže muž svojich blízkych takto trápil opakovane, rodina mala strach o svoje životy a zdravie. Policajná hliadka po príchode do rodinného domu agresívneho muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová.
Doplnila, že ak súd mužovi vinu preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na tri roky. Zákon v tomto prípade stanovuje vyššiu sadzbu, pretože muž spáchal skutok na chránenej osobe.