TASR
dnes 16. októbra 2025 o 18:20
Čas čítania 0:42

Slovákom prišla falošná správa o pokute za pozeranie pornografie. Polícia varuje, že ide o podvod

Slovákom prišla falošná správa o pokute za pozeranie pornografie. Polícia varuje, že ide o podvod
Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky

Polícia upozorňuje na ďalšiu podvodnú správu.

  • Polícia opätovne upozorňuje na ďalšiu podvodnú správu, ktorú vo štvrtok dostali niektorí Slováci.
  • Odosielateľom má byť ministerstvo vnútra, ktoré tvrdí, že získalo kontrolu nad mobilom príjemcu, pretože pozeral pornografické stránky.
  • Polícia o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že rezort neblokuje žiadne mobily a nežiada zaplatenie pokuty za odblokovanie.

Citát: „Ide o jednoduchý podvod, ktorý sa snaží ťažiť z ľudskej paniky a strachu. Podvodníci pracujú s technikou tlačenia na obeť,“ uviedli policajti.

Širší kontext: V prípade doručenia takejto správy treba podľa polície zachovať chladnú hlavu a uvažovať. Netreba tiež podliehať strachu. Pred platbou je vždy dobré sa poradiť s blízkymi. „Podvodníci vedia, že čím viac času rozmýšľate a logicky uvažujete, že to, čo od vás žiadajú, nemá zmysel, tým sa ich šance, že vás okradnú, znižujú,“ priblížili.

Policajti pripomínajú, že ministerstvo vnútra ľuďom nezablokuje mobilný telefón, pretože to nie je reálne možné. Žiadna štátna inštitúcia na ľudí nikdy nebude tlačiť cez správu a vyhrážať sa, že ak ľudia nezaplatia, alebo nezadajú údaje z karty, tak budú znášať následky, priblížili.

Podvod Polícia SR Správy z domova
