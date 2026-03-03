V Bratislave pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu

Vojenské lietadlo Spartan aj vládny Airbus prepravili ľudí z Jordánska.
Na bratislavskom medzinárodnom letisku v utorok podvečer pristáli prvé dva štátne repatriačné lety z Blízkeho východu. Na palube previezli viac ako 100 slovenských občanov a troch občanov Česka.
Vojenské lietadlo Spartan aj vládny Airbus prepravili ľudí z Jordánska. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok. Šéf rezortu vnútra avizoval, že ministerstvá pripravili ďalšie repatriačné lety.
„Celkovo je už k dnešnému dňu schválených dokopy desať repatriačných letov. Z toho šesť má na starosti letka ministerstva vnútra. Ďalšie štyri má na starosti ministerstvo obrany,“ uviedol minister. Ako doplnil, rezort je pripravený počet zvýšiť.
Nápor na ministerstvo zahraničných vecí je podľa neho veľký a nie je možné evakuovať každého občana SR späť do krajiny vládnym repatriačným letom. „Chcem garantovať, že urobíme maximum pre to, aby sme čo najväčšiemu množstvu pomohli do toho času, kým sa reálne uvoľní bezletová zóna, ktorá dnes nad týmto postihnutým územím je, a kým bude možnosť pre Slovákov dostať sa na územie Slovenskej republiky aj štandardnými komerčnými letmi,“ uviedol.
Minister obrany poukázal, že sa aktuálne štát stretáva s problémami pri získavaní povolení na prelet. V súvislosti s bezpečnostným rizikom v daných krajinách je letová prevádzka obmedzená. Svoje vojenské lietadlá rezort presunul na Cyprus, odkiaľ vedia pružnejšie reagovať.
„Pre všetkých tých, ktorí sú v Emirátoch, platí to základné, že pokiaľ nebude otvorený vzdušný priestor, nie je možné do neho vstúpiť, pričom samotné Spojené arabské emiráty vykonávajú všetku starostlivosť o turistov a zabezpečujú bezpečnosť,“ doplnil Kaliňák.
Štátny tajomník Eštok potvrdil, že sú naplánované repatriačné lety aj do Ománu. Prioritne sa na palubu dostanú ženy a deti do 12 rokov či chorí. Upozornil, že na cestu do Ománu, odkiaľ niektoré repatriačné lietadlá štartujú, sú potrebné víza. „Všetci občania, ktorí sú evakuovaní z Emirátov prostredníctvom našich zastupiteľských úradov, dostanú diplomatické povolenie na to, aby mohli prekročiť hranice medzi Spojenými arabskými emirátmi a Ománom,“ dodal.
Prechod cez hranice by teda mal byť pre týchto ľudí podľa neho bezproblémový.
Spojené štáty a Izrael spustili v sobotu (28. 2.) koordinované letecké a raketové údery na iránske vojenské a strategické ciele. Patrili k nim aj sídla predstaviteľov vedenia krajiny v Teheráne. Explózie hlásili aj v ďalších mestách vrátane Komu, Isfahánu a Kermánšáhu.
Irán reagoval masívnymi odvetnými raketovými a dronovými útokmi na ciele v Izraeli a na americké vojenské zariadenia vo viacerých krajinách Blízkeho východu.
V tejto súvislosti došlo k výraznému obmedzeniu až zastaveniu leteckej prevádzky v regióne.