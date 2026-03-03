Hlavné témy
Katarína Jánošíková
dnes 3. marca 2026 o 16:58
Čas čítania 0:48

Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest

Samsung ukončuje výrobu na Slovensku. Štát stratí 20 miliónov eur ročne a tisíce pracovných miest
Zdroj: Samsung

Podnikatelia teraz žiadajú vládu o okamžité zrušenie transakčnej dane a zmenu kurzu.

Technologický gigant Samsung ukončuje svoju výrobu na Slovensku. Spoločnosť k tomuto radikálnemu kroku pristúpila pre dlhodobo sa zhoršujúce podnikateľské prostredie. Na kritickú situáciu upozornila Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá varuje pred vážnymi následkami pre celú ekonomiku, informuje denník SME.

Odchod kľúčového investora najviac zasiahne štátnu pokladnicu, ktorá ročne stratí viac ako 20 miliónov eur. Podnikatelia pripomínajú, že kombinácia vysokých daní, odvodov, cien energií a prísnych regulácií vytvára pre firmy neudržateľné podmienky.

RÚZ zdôrazňuje, že ak vláda nezmení kurz hospodárskej politiky, Samsung nebude posledným investorom, ktorý opustí náš trh. Odchod firiem so sebou prináša hromadné prepúšťanie tisícok zamestnancov a prehlbuje diery v štátnom rozpočte.

Viceprezident RÚZ Jozef Špirko k situácii uviedol: „Dlhodobo sme upozorňovali, že konsolidácia postavená na zvyšovaní daní a odvodov je pre hospodárstvo neudržateľná a slovenské podniky sa stanú nekonkurencieschopné. Namiesto vyšších príjmov do rozpočtu dnes sledujeme ich výpadok a odchod investorov zo Slovenska.“

 

Je nevyhnutné bezodkladne zmeniť hospodársku politiku a prijímať prorastové opatrenia, inak bude Slovensko čeliť ďalším odchodom investorov a ďalším stratám pracovných miest a vo verejných financiách,“ prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.

Požiadavky RÚZ voči vláde:

  • Prehodnotiť zavedené konsolidačné opatrenia.
  • Zrušiť kontroverznú transakčnú daň.
  • Znížiť celkové daňovo-odvodové zaťaženie podnikov a ich zamestnancov.
  • Šetriť primárne na strane štátu a zastaviť plytvanie verejnými peniazmi.
    Samsung sa obáva poklesu pradaja.
    Samsung sa obáva poklesu pradaja. Zdroj: Unsplash/Renato Ramos Puma
Domov
Zdieľať
Diskusia