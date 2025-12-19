Na miesto incidentu prišiel aj šéf rezortu.
V žilinskej mestskej časti Trnové v piatok (19.12.) popoludní na nebezpečnom úseku známom ako Trnovské esíčko došlo k dopravnej nehode, ktorej hlavnou aktérkou bola podľa svedkov dcéra ministra zahraničných vecí Juraja Blanára.
O incidente informoval portál Žilinak.sk. Vodička na vozidle Suzuki Vitara nezvládla prejazd pravotočivou zákrutou a prednou časťou narazila do múru koryta miestneho potoka, v ktorom auto zostalo zakliesnené.
Minister bráni svoju dcéru
Podľa očitých svedkov z miesta nehody dcéra ministra odišla spolu s dieťaťom ešte pred príchodom polície. Krátko nato sa však na mieste objavil samotný Blanár. Ten podľa svedkov pôsobil podráždene, no zapojil sa do diskusie s miestnymi obyvateľmi, ktorí ho upozorňovali na dlhodobé bezpečnostné problémy tohto úseku. Šéf diplomacie sa na mieste zdržal približne hodinu a následne odišiel.
Blanár tvrdí, že išlo o škodovú udalosť, pri ktorej nevznikla povinnosť volať políciu. „Dcéra preto zobrala prioritne do bezpečia svoju malú dcérku, aby sa upokojila a nepociťovala stres z udalosti. Následne s políciou spísala záznam a podstúpila všetky testy, ktoré boli negatívne,“ uvádza Blanár. Odmieta tiež, že by sa v incidente akýmkoľvek spôsobom angažoval.
Krajská polícia vo večerných hodinách na sociálnej sieti Facebook potvrdila, že k nehode došlo, no našťastie sa nikto nezranil. Policajti u vodičky vykonali dychovú skúšku aj orientačný test na prítomnosť omamných a psychotropných látok. Obidva výsledky boli negatívne. Príčinu nehody aktuálne vyšetrujú.