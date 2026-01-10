Hoci firma v poslednom období vykazovala miliónové tržby, prudký nárast strát donútil manažment k radikálnemu kroku.
Mestský súd Bratislava III spustil koncom minulého roka konkurzné konanie voči spoločnosti LES Slovakia so sídlom v Trenčíne. Návrh na konkurz podala samotná dcérska firma nemeckej spoločnosti Langen Electronic Systems začiatkom decembra. O prípade informoval Denník N.
Spoločnosť LES Slovakia vyrába káblové zväzky pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Na Slovensko prišla v roku 2015, keď jej materská firma presunula časť výroby z nemeckého Mönchengladbachu. V Trenčíne spoločnosť zamestnávala približne 70 pracovníkov.
V roku 2024 tržby firmy podľa portálu FinStat stúpli o dve percentá na viac ako 1,9 milióna eur. Napriek tomu sa však strata podniku prehĺbila z pôvodných 19 900 eur na 124 408 eur.