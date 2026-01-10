Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 10. januára 2026 o 6:29
Čas čítania 0:25

Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí

Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
Zdroj: Google Maps

Hoci firma v poslednom období vykazovala miliónové tržby, prudký nárast strát donútil manažment k radikálnemu kroku.

Mestský súd Bratislava III spustil koncom minulého roka konkurzné konanie voči spoločnosti LES Slovakia so sídlom v Trenčíne. Návrh na konkurz podala samotná dcérska firma nemeckej spoločnosti Langen Electronic Systems začiatkom decembra. O prípade informoval Denník N.

Spoločnosť LES Slovakia vyrába káblové zväzky pre automobilový a elektrotechnický priemysel. Na Slovensko prišla v roku 2015, keď jej materská firma presunula časť výroby z nemeckého Mönchengladbachu. V Trenčíne spoločnosť zamestnávala približne 70 pracovníkov.

V roku 2024 tržby firmy podľa portálu FinStat stúpli o dve percentá na viac ako 1,9 milióna eur. Napriek tomu sa však strata podniku prehĺbila z pôvodných 19 900 eur na 124 408 eur.

LES Slovakia
Zdroj: Google Maps
