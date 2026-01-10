Kým hliadky psy neodchytia, vodiči musia využívať starú cestu popod Strečno, kde sa už začínajú tvoriť kolóny.
Národná diaľničná spoločnosť musela po krátkom čase opäť dočasne uzavrieť tunel Višňové. Tentoraz však za obmedzením nestojí technická porucha ani dopravná nehoda, ale túlavé psy. Ministerstvo vnútra SR informovalo, že zvieratá pobehujú priamo po vozovke na úseku medzi obcou Lietavská Lúčka a západným portálom tunela v smere zo Žiliny na Martin, informuje portál zilinak.sk.
Polícia uzavrela diaľnicu D1 pred tunelom, aby ochránila vodičov aj samotné psy. Úrady momentálne zisťujú, ako sa zvieratá na oplotenú diaľnicu dostali a komu patria. Príslušníci polície a diaľničnej patroly sa momentálne snažia psy odchytiť, aby mohli úsek čo najskôr znovu otvoriť.
Využite obchádzku cez Strečno
Kým záchranné zložky situáciu nevyriešia, vodiči musia využívať obchádzkovú trasu po starej ceste prvej triedy I/18 popod Strečno. Polícia zatiaľ nespresnila čas, kedy tunel opäť sprístupní pre verejnosť.