Muž pri pokladni zakaždým využil dôverčivosť obsluhy a namiesto karty nadiktoval len jej číslo na manuálne zadanie do terminálu.
Neznámy páchateľ opakovane tankoval pohonné hmoty na jednej z čerpacích staníc bez toho, aby za ne reálne zaplatil. Spôsobil škodu vo výške 14 000 eur.
Muž tankoval minimálne 24-krát a obsluhe vždy tvrdil, že pri sebe nemá fyzickú kartu, no ovláda jej číslo naspamäť. Zamestnanci zadali údaje do terminálu manuálne. Keďže však systém nevyžadoval autorizáciu, k skutočnému prevodu peňazí na účet čerpacej stanice nikdy nedošlo.
Aktuálne prípad vyšetruje Obvodné oddelenie Policajného zboru v Humennom. Kriminalisti preverujú všetky manuálne transakcie a pátrajú po identite podozrivého muža. Polícia klasifikuje tento skutok ako závažnejšiu formu trestného činu podvodu. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na niekoľko rokov alebo vysoký peňažný trest. Súd mu navyše môže nariadiť povinnosť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške.