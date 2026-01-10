Kategórie
Katarína Jánošíková
dnes 10. januára 2026 o 17:11
Čas čítania 0:30

Podvodník falšoval platby na pumpe. Hrozia mu roky za mrežami alebo finančná pokuta

Podvodník falšoval platby na pumpe. Hrozia mu roky za mrežami alebo finančná pokuta
Zdroj: REFRESHER/Daniel Mikolášik

Muž pri pokladni zakaždým využil dôverčivosť obsluhy a namiesto karty nadiktoval len jej číslo na manuálne zadanie do terminálu.

Neznámy páchateľ opakovane tankoval pohonné hmoty na jednej z čerpacích staníc bez toho, aby za ne reálne zaplatil. Spôsobil škodu vo výške 14 000 eur.

Muž tankoval minimálne 24-krát a obsluhe vždy tvrdil, že pri sebe nemá fyzickú kartu, no ovláda jej číslo naspamäť. Zamestnanci zadali údaje do terminálu manuálne. Keďže však systém nevyžadoval autorizáciu, k skutočnému prevodu peňazí na účet čerpacej stanice nikdy nedošlo.

Aktuálne prípad vyšetruje Obvodné oddelenie Policajného zboru v Humennom. Kriminalisti preverujú všetky manuálne transakcie a pátrajú po identite podozrivého muža. Polícia klasifikuje tento skutok ako závažnejšiu formu trestného činu podvodu. Páchateľovi v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody na niekoľko rokov alebo vysoký peňažný trest. Súd mu navyše môže nariadiť povinnosť nahradiť spôsobenú škodu v plnej výške.

čerpacia stanica, tankovanie
Zdroj: Unsplash/Juan Fernandez
Súvisiace témy:
Podvod Správy z domova
